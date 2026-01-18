Ara transferin sessiz takımı Galatasaray ilk transferini bitirmek üzere… İtalyan basınından Di Marzio, Galatasaray'ın, Noa Lang transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Habere göre Galatasaray, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın kiralık transferi için Napoli ile görüştü ve büyük oranda anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını ödeyerek oyuncuyu kiralayacağı ve sözleşmede opsiyon maddesinin de olacağı duyuruldu. Ayrıca Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Opsiyonun ise 30 milyon euro olacağı öne sürüldü.

İtalya Ligi'nde bu sezon 18 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Öte yandan Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta görev yaptı.