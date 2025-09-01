Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi geldi. Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya varan Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Manchester City ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın yıllık 5 milyon Euro maaşı kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın transfer için Manchester City'ye bonservis bedeli ödemesi beklenmiyor.

İlkay Gündoğan'ın kariyerinde kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giydi. Manchester City forması altında geçen sezon 54 maçta forma giyen 34 yaşındaki yıldız, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.