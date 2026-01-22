Galatasaray’da 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer edilen Wilfred Singo'da hayal kırıklığı yaşanıyor... Fildişili yıldız futbolcunun sağlık raporuyla ilgili gelen detaylar adeta şok etkisi yarattı.

Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maça çıkan Galatasaray seyircisi önünde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak 10 puana ulaştı. %99 olarak ilk 24’e kalmayı garantileyen Galatasaray, son maçında deplasmanda Manchester City’e konuk olacak.

Sarı-kırmızılı takım, 7. haftayı 10 puanla 17.sırada tamamladı. Galatasaray'ın muhtemel play-off rakipleri arasında Newcastle United, Atalanta, Dortmund, PSG, Sporting ve Atletico Madrid gizi zorlu takımlar var.

Galatasaray’da uzun süredir takımdan ayrı olan Wilfried Singo ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyetinin yaptığı değerlendirme sonrası, oyuncunun kariyerine dair önemli bir rapor hazırlandı.

İddiaya göre; Galatasaray sağlık kurulu, Wilfried Singo’nun bundan sonraki futbol hayatında tendon sakatlığı nedeniyle sprint atmasının çok riskli olduğunu aktardı. Yapılan kontroller ve geçmiş sakatlık verilerinin ardından bu sonuca varıldığı belirtildi.

YENER İNCE'DEN İDDİALARA CEVAP

Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, "Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu." iddialarına da cevap verdi. İnce yaptığı açıklamada söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ŞOKE EDEN RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Sağlık raporunun ardından teknik ekibin Singo’nun sahadaki rolünü yeniden ele aldığı ifade ediliyor. Oyuncunun fiziksel durumuna uygun farklı pozisyon seçenekleri masaya yatırılırken, sezon planlamasında da bu raporun belirleyici olacağı vurgulanıyor.

Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, sağlık kurulundan gelen bu rapor doğrultusunda önümüzdeki günlerde yol haritasını netleştirecek. Wilfried Singo’nun geleceğiyle ilgili nihai kararın yapılacak değerlendirmelerin ardından verilmesi bekleniyor.

Wilfried Singo hakkında birçok spekülasyon yapıldığını dile getiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik.''

YENER İNCE: 'KİMSEDEN BÖYLE BİR RİSK ALMADIK'

''Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu."

Singo'nun maç içinde büyük spintler attığını aktaran İnce, "Bu oyuncu maç içinde 37-38 kilometre hıza çıkıyor. 100 metreci kadar yüksek hızı var. Bu hızdayken bir şey yaşamaması lazım. Bunu temin etmeliyiz. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Önümüzdeki 10 gün içinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine göre içimiz daha rahat olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.