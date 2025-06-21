Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 13642 sicil numaralı üyesi, eski yönetim kurulu üyemiz, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyemiz Dikran Gülmezgil'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze sayısız hizmetleri olan Dikran Gülmezgil'i kaybetmenin acısını derinden yaşıyor, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen 75 yaşındaki Gülmezgil'in dün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Birçok ticari şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen ve Türkiye Ermeni toplumunun öne çıkan isimlerinden biri olan Gülmezgil,. Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütürken; Sev- Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyesi, Emekli Sporcu Derneği Vakfı İkinci Başkanı ve 2009'dan bu yana üç dönemdir GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği) İkinci Başkanlığını yaptı.