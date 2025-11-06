UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray, daha sonra Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip, aldığı seri galibiyetlerle hem ilk 8 şansını artırdı hem de kasasını doldurdu.

Son olarak Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup ederken Osimhen'in hat-trick ile damga vurduğu maç sonrası sarı-kırmızılılar, 2.1 milyon Euro'luk galibiyet primini kasasına koydu.

Son 3 maçını kazanan Galatasaray sadece başarı primlerinden toplam 6.3 milyon Euro kazanmış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Ajax'ı mağlup eden Galatasaray'ın, ayakbastı parası da dahil olmak üzere UEFA'dan alacağı para ödülü 36 milyon Euro'ya ulaştı.