SÜPER Lig’de son 12 haftaya girilirken 3 puanlık avantajıyla zirvede yürüyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde de son 16 kapısını zorluyor. Üst üste dördüncü zafer için ilerleyen Okan Buruk’un kadrosu yarınlar adına da umut saçıyor. Aslan’ın omurgasında Uğurcan (29), Singo (25), Davinson (29), Jakobs (26), Torreira (30), Sara (26), Yunus (25), Barış Alper (26) ve Osimhen (27) gibi isimler en az iki sezon daha sahnede olacak.

NEREDEYSE KUSURSUZ!

UZUN vadeli kontratlar ve oyuncuların kariyer zirvesinde oluşu, Cimbom’un transferde elini de güçlendiriyor. Boey (25) ve Lang (26) gibi kiralıkların bonservisi alınırsa, birkaç nokta atışı hamleyle kadro eksiksiz hale gelecek. Yönetim, yaz transfer döneminde stoper ve orta saha rotasyonunu genişletmeyi planlarken, kontratı bitecek İcardi için son karar sezon sonunda verilecek.