Galatasaray altyapısının yetiştirdiği Yusuf Akçiçek'i sadece 1 sezon oynatarak 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satan Fenerbahçe, Florya'dan kopan bir başka genci daha bünyesine kattı: Efe Fettahoğlu…

ARDA GÜLER'E BENZETİLİYOR

2009 doğumlu Efe, milli arada Fenerbahçe A takımıyla idmanlara çıkmaya başladı. Samandıra'da 'Yeni Arda Güler' yakıştırması yapılan 16 yaşındaki Efe, ağabeyi Arda gibi solak ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

Efe'nin Galatasaray'da oynayan ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 sene önce sarı-kırmızılı kulüpten gönderilmişti. Bu karara sinirlenen Mustafa'nın, kardeşi Efe'yi Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdığı ortaya çıktı.