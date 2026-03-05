Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın NEOM SC ekibinden gelen 35 milyon euroluk teklifi reddeden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Juventus ve Napoli gibi Avrupa devlerinin radarına giren milli futbolcunun bonservis bedeli 50 milyon euro olarak belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, sezon başında 35 milyon euroya satmaya yanaşmadığı Barış Alper Yılmaz için 50 milyon euronun altındaki teklifleri yine değerlendirmeye almayacak. Sarı-Kırmızılılar, Barış Alper için ancak 50 milyon euro ve üstündeki teklifler için masaya oturacak.

TAKIMIN EN SKORERİ

Transfermarkt verilerine göre bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 10 gol ve 14 asistle 24 gole direkt katkı sağlayarak takımın en skoreri konumunda. Onu takip eden oyuncu ise 25 maçta 17 gol ve 6 asistle 23 gole doğrudan etki eden yıldız futbolcu Victor Osimhen.

Transfermarkt'ta piyasa değeri 24 milyon euro olarak görünen milli futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.