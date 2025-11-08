Galatasaray, “Bir kupa yetmez, hedef artık Avrupa” vizyonuyla çıktığı yolda büyük kazanımlar elde etti. İlk adımı Başkan Dursun Özbek ve ekibi attı, transferde dünya yıldızları seçildi. Ardından Okan Buruk devreye girdi ve zirve yürüyüşü başladı. Mauro Icardi, “Galatasaray zaten büyük, biz daha da büyüteceğiz” dedi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan gibi isimler onun peşinden gitti.

MEYVELERİNİ TOPLUYOR

Hepsi de kulübün planlarıyla tam uyum sağladı. Sarı-kırmızılılar hedefi en yükseğe koymanın meyvelerini bu sezon toplamaya başladı. Şampiyonlar Ligi’nde 9 puana ulaşan Cimbom artık Avrupa’nın sayılı takımları arasında... Herkesin gıpta ile baktığı bir kulüp haline geldiler. Yola çıkarken ilk 24’ü düşünen Aslan, artık ilk 8 planları yapıyor. Yakın zamana kadar hayal bile edilemeyecek hedefe şimdi Galatasaray çok yakın.