Ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Ademola Lookman'ı renklerine bağlayan Atletico Madrid şimdi de Osimhen’e kancayı taktı.

İspanyol basınının haberine göre yaz transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde Alexander Sörloth'la yollarını ayırmayı planlayan Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin talebiyle forvet transferinde 1 numaralı aday olarak Victor Osimhen'i belirledi.

Galatasaray'ın 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ve kulüple 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Victor Osimhen için 140 milyon euroluk bir fiyat belirlediği iddia ediliyor.

Geçen sezon 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performans sergileyen Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 15 gol atıp 1 de asist üretti.