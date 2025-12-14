Liverpool’dan ayrılacağı iddia edilen Salah’a Galatasaray kancası… Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool'dan ocak ayında ayrılması beklenen Muhammed Salah'ın menajeriyle kısa süre önce temasa geçti. Sarı kırmızılıların Mısırlı yıldız için kapıyı yıllık 15 milyon euro'luk bir teklifle çalacağı iddia edildi.

Liverpool'da yılda 13 milyon euro net maaş kazandığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun ise Avrupa kulüplerinden maaş beklentisinin ise 20 milyon euro olduğu öne sürüldü. Sarı kırmızılı yönetimin Salah’ı çok istediği ve bu transfer için tüm şartların zorlanacağı iddia edildi.

Öte yandan Liverpool, kulüple 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mohamed Salah için en az 50 milyon bonservis talep ediyor.

Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 421 maça çıkan Salah, bu maçlarda 250 gol ve 117 asistlik performans sergiledi.