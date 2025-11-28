Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Osimhen ve Lemina hazır hale gelirken sağ ve sol bekteki sıkıntı devam ediyor. Kaan ve Jakobs iyileşmezse sola Kazımcan sağa Barış Alper monte edilecek. Bu durumda kanat rotasyonunda sadece Sane kalacağı için Teknik Direktör Okan Buruk’un alışılmışın dışında bir diziliş kullanabileceği öğrenildi.

SÜRPRIZLERİ SEVİYOR ASLINDA

Buruk sarı-lacivertli takıma karşı sürpriz yapmayı seviyor. İlk sezonunda Torreira- Icardi’yı kulübede oturtup orta sahada Berkan, forvette Barış Alper’i oynatmış Kanarya’yı 3-0 yenmişti. 2023’te de Kadıköy’de Barış sol bekteydi, 0-0 ile yine kaybetmedi. Geçen yıl Yunus Akgün’ün parladığı mücadeleyi 3-1 kazanırken, Vincic’in yönettiği derbide ilk kez 11’de şans bulan Lemina yıldızlaşmıştı. G.Saray taraftarı, 1 Aralık’taki derbi için de Okan Buruk’a güveniyor.