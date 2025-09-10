Galatasaray Kulübü'nün aylık olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi’nde yapıldı… Galatasaray divan kurulu üyesi Turcan Bolayır konuşmasında Icardi’nin kilolarını eleştirdi.

Icardi’yi hamama sokmak lazım diyen Bolayır, “Icardi'ye geleyim. Özel hayatı beni ilgilendirmiyor ama sahaya çıktığı zaman kilosu beni ilgilendirir. Kilonla futbol oynayamazsın, Galatasaray mektebinin yanında hamamımız var. 2-3 gün onu oraya sokmak lazım. Icardi, 'benden nefret edenler var' diyor. Ondan nefret eden falan yok. Hakkımız yok ondan nefret etmeye bizim. 8 dakika kala maça sokuyor antrenör, karşı takım çözülmüş, orada boş kaleye gol atıyor, bu mu yani? Icardi böyle mi başladı gollere? Bir ter dök bakalım, bir çabala. Birkaç defa yere yat, fırtına gibi gol at, alnından öpelim seni." İfadelerini kullandı.