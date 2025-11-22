TFF’NİN bahis operasyonu ile ilgili usul açısından yaşanan karmaşa, G.Saray Kulübü hukukçuları tarafından Tahkim Kurulu’na taşındı. TFF, bahis operasyonunu şu ana kadar Spor Toto Teşkilatı’ndan gelen bilgiler üzerinden yürüttü. Teşkilat, Türkiye’deki yasal şirketlerden bilgi talep etti. İki şirket bahis oynayanlarla ilgili bilgi verirken, bir şirketten kısmi bilgi geldi. Bir şirketten ise aktif olmadığı için bilgi talebi olmadı.

ADİL YARGILAMA İÇİN LİSTELER ŞART

G.SARAY hukukçuları da bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün PFDK’dan ceza alan Eren Elmalı için Tahkim Kurulu’na yaptığı savunmada bu gerçeğe dikkat çekti. Sarı-kırmızılılara göre, TFF tarafından Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler, süreç içinde barınan liste kargaşası sebebiyle adil yargılamanın karşılığını ifade etmiyor. G.Saray Kulübü, “Bütün legal bahis şirketlerinden listeler alınmalı, şeffaf şekilde paylaşılmalı” görüşünde.

LİSTE MANİPÜLE EDİLDİYSE NE OLUR

HUKUKÇULAR, şeffaf paylaşımın adalete olan güveni artıracağını vurgularken, “45 günlük cezaların bütün legal sitelerden gelen listeler ortaya konana kadar kaldırılması doğru olacaktır” tezi doğrultusunda Eren Elmalı’nın cezasının da iptal edilmesini talep etti. Listelerin manipüle edilme ihtimaline karşılık G.Saray, bir kişiye PFDK’nın ceza verilebilmesi için savcılıktan resmi onay alınması gerektiğinin de ayrıca altını çizdi.