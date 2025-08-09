Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor, Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.
Diagne, geçmiş sezonlarda Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük forması da giymişti. 2018-2019 sezonunda 29 maçta 30 gol atan Senegalli futbolcu, Galatasaray forması altında gol kralı olmuştu. Diagne bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını da elde etmişti.