İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Igor Tudor'u getirdi.

Ligde son 8 maçta galibiyet alamayan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16. sırada bulunan Londra ekibi, Danimarkalı Thomas Frank'tan boşalan teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar 47 yaşındaki Hırvat Igor Tudor ile anlaştı.

Karabükspor ve Galatasaray'ı 2016-17 yıllarında çalıştıran Tudor, son olarak geçen sene Juventus'ta görev yaptı.

Tottenham Hotspur, 22 Şubat Pazar günü sahasında Arsenal ile karşılaşacak.