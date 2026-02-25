2014-15 sezonunda 16 maçlık periyotta Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan futbol adamı Cesare Prandelli, Juventus maçı öncesinde Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran açıklamalarda bulundu. Juventus'un tur geçmesinin imkansız olmadığını söyleyen Prandelli, son 16'ya Siyah-Beyazlıların turlama ihtimali için 'pizzasına iddiaya bile girerim' dedi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Prandelli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Galatasaray; İstanbul'da bir takım, deplasmanda ise bambaşka bir takım. Arada uçurum var. Juventus için ilk maçtaki 5-2'yi tersine çevirmek zor olacak ancak imkansız değil. Futbol tarihi epik geri dönüşlerle dolu. Juve buna inanmalı ve sahada denemeli.

PİZZASINA İDDİAYA GİRDİ

"Juve'nin tur geçme ihtimali için pizzasına iddiaya girerim. Osimhen ve arkadaşlarına 3-4 gol atıp hiç gol yememek zor olacak ama İstanbul'daki maçın ilk yarısından sonra, Galatasaray'ın 45 dakikada Juventus'a 4 gol atacağı da tahmin edilemezdi. Spalletti'nin takımı bunu başarabilir, neden olmasın? İlk 20 dakikada öne geçerlerse psikolojik denge değişir."

Galatasaray'da 2014-15 sezonunda tutturduğu 1.25 puan ortalamasının ardından birçok takım çalıştıran Prandelli, görev aldığı kulüplerde sezon sonlarını görmekte zorlandı. Deneyimli futbol adamı, 2020-21 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırdıktan sonra teknik direktörlük kariyerine son verdi ve bu yaz İtalya Milli Takımı'nın teknik heyet sorumlusu olarak görev aldı. Prandelli, futbolculuk döneminde ise Juventus'ta 6 sezon top koşturdu.