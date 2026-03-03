Eski Galatasaray futbolcusu Giovani dos Santos, futbolu bıraktıktan sonra yaptığı petrol yatırımından 20.000.000 dolar kazandı.

Meksikalı oyuncu futbolu bıraktıktan sonra yaptığı yatırımla servet kazandı. 36 yaşındaki eski oyuncu Meksika devlet petrol şirketinin ortağı oldu. Santos, Petrol ve petrokimya yatırımlarından yıllık yaklaşık 500.000$ pasif gelir elde ediyor ve şimdiye kadar toplam 20 Milyon $ gelir elde etti.

2023 yılında futbolu bırakan dos Santos 2009-2010 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Süper Lig’de 14 maçta forma giyen Meksikalı oyuncu 3 asist yapmıştı.