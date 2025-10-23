Kariyerinde Ajax ve Chelsea formaları da giymiş olan Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech, 3.5 ay sonra kulüp buldu.

Son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail SC'de oynayan Faslı yıldız, ülkesine geri döndü. Africafoot'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu, Wydad Casablanca ile anlaşmaya vardı. Hakim Ziyech, Al-Duhail SC ile olan sözleşmesini 2025 Temmuz ayı başında sonlandırmıştı.

Hakim Ziyech, anlaşmaya göre yıllık 2 milyon Euro net ücret elacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 3.5 milyon Euro'yu bulacak.

Galatasaray'da 1.5 yıl oynayan Hakim Ziyech, 34 resmi maçta 8 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.

Son takımı Al-Duhail SC forması altında 13 maça çıkan Hakim Ziyech, 13 resmi maçta 800 dakika süre aldı. Faslı yıldız, bu maçlarda 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Fas Milli Takımı formasını 64 kez terleten Hakim Ziyech, 25 gol kaydetti.