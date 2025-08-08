Futbolculuk döneminde 2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen İspanyol teknik direktör Albert Riera, Avrupa'da adından söz ettiriyor.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olan Riera yönetimindeki Sloven temsilcisi Celje, sahadan 5-0 galip ayrıldı. İspanyol çalıştırıcının ekibi bu sonuçla sürpriz bir sonuca imza attı.

KISITLI İMKANLARLA BÜYÜK FARK

Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra ilk olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinde yardımcı antrenörlük yapan ve daha sonra kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan Riera, kısıtlı imkanlara rağmen büyük bir işe imza attı.

Kadro değeri 9 milyon Euro olan Celje ile 71 milyon Euro kadro değeri bulunan Lugano'yu ilk maçta 5-0 ile deviren İspanyol teknik adamın ekibi, rövanş öncesinde rakibini mucize aramak zorunda bıraktı.

43 yaşındaki teknik adam bu skorun ardından Sloven basını tarafından övgülerle sayfalara taşındı. Riera, Temmuz 2024'te ikinci kez başına geçtiği Celje ile geçen sezon Slovenya kupasını kazanmıştı.