Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş, kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlılar, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jason Denayer ile görüşmelere başladı.

TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Belçika basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jason Denayer'i renklerine bağlamak için düğmeye bastı Siyah beyazlılar, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Fateh forması giyen ve bonservisi elinde olan Denayer ile görüşmelere başladı.

Söz konusu haberin detayında, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat ve yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği ve oyuncunun bu teklife olumlu cevap verdiği aktarıldı.