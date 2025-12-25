Galatasaray’ın eski futbolcusu Serge Aurier, kariyerinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda da forma giyen Fildişi Sahilli oyuncunun İran macerası sağlık sorunları nedeniyle kısa sürdü.

İran Ligi ekiplerinden Persepolis’e transfer olan 33 yaşındaki Aurier, hem saha içindeki performansıyla hem de yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme geldi.

HEPATİT B TEŞHİSİ KONULDU

Fransız basınından Foot Mercato’nun haberine göre Serge Aurier’e Hepatit B teşhisi konuldu. Tecrübeli futbolcunun bu nedenle uzun süre sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi. Aurier’in ne zaman futbola döneceği ise henüz netlik kazanmadı.

PERSEPOLİS'TEN AYRILACAK

İran’ın güvenilir haber ajanslarından Tasnim’e göre Persepolis yönetimi, oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. Kulübün yaklaşık 537 bin euro değerindeki sözleşmeyi feshetmek için hukuki süreci başlattığı ve ayrılığın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

AVRUPA’NIN DEV TAKIMLARINDA OYNAMIŞTI

Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Serge Aurier, Lens, Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal, Nottingham Forest ve Galatasaray’da oynadı. Deneyimli sağ bek, son olarak Persepolis formasıyla sahaya çıkmıştı.