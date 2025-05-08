Galatasaray’In eski yıldızı Sacha Boey’e arabasında hırsızlık şoku… Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, Parc des Princes'te karşılaştı. Maçı izlemek için Bayern Münih'in oyuncusu Sacha Boey da tribünde yerini aldı.
Maç sonu stadyumdan çıktıktan sonra arabasına binen Sacha Boey'un etrafını taraftar grubu sardı. Fransız oyuncu aracına bindikten sonra yanına gelen bir taraftar, 25 yaşındaki oyuncunun şapkasını çaldı. O anlar kameralara yansırken Boey büyük şaşkınlık yaşadı.
Sacha Boey s’est fait prendre sa casquette dans les rues bondées de Paris après la qualification du PSG 😒pic.twitter.com/2m9IUIrmUK— Actu Foot (@ActuFoot_) May 8, 2025