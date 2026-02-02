Brezilya Süper Kupası finalinde Corinthians, Mane Garrincha Stadyumu’nda Flamengo ile karşılaştı. Corinthians, Flamengo’yu 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Corinthians taraftarının Galatasaray’ın eski oyuncusu Felipe Melo’ya saldırısı gündem oldu.
Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Felipe Melo final maçını izlemek için tribündeki yerini aldı. Corinthians taraftarı, Felipe Melo’nun tişörtünü çekti. Melo duruma sinirlenirken taraftarın Brezilyalı oyuncunun üzerine yürümeye çalıştığı görüldü. Güvenlik görevlisi ve araya girenler durumu sakinleştirdi.