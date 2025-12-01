Galatasaray’ın 2013–2017 yılları arasındaki güven veren savunmacısı Aurelien Chedjou, Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki futbolun kendine has rekabetini yakından tanıyan deneyimli stoper, dev maçın atmosferine dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"OLAĞAN ÜSTÜ BASKI OLACAK"

Süper Lig’de iki ezeli rakip arasındaki puan farkının yalnızca bir olması ve her iki takımın da yüksek form grafiği yakalaması, Chedjou’ya göre derbiyi “olağanüstü bir baskı” altında oynanacak hale getiriyor. Tecrübeli yıldız, “Her zamanki gibi yüksek bir atmosferde geçecek. İki takım arasında yalnızca bir puan var. Fenerbahçe galibiyet serisi yakaladı, Galatasaray ise lider. Her iki takım için de çok zor bir maç olacak.” sözleriyle gerilimin dozunun ne seviyede olduğunu belirtti.



Aurelien Chedjou

"AVANTAJ FENERBAHÇE'DE"

Derbinin favorisi konusunda temkinli konuşan Kamerunlu savunmacı, mevcut performansları nedeniyle Fenerbahçe’nin “kağıt üzerinde küçük bir avantaja sahip olduğunu” ifade etti. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği yılları unutmayan Chedjou, duygularının yönünü açık sözlülükle belirtti: “Fenerbahçe'nin form durumu nedeniyle küçük bir avantajı var ama yine de Galatasaray'ın kazanmasını umuyorum.”

SANE VE LEMİNA'YI İŞARET ETTİ

Chedjou, dev mücadelede bireysel performansların belirleyici olacağını söyleyerek özellikle iki futbolcuyu işaret etti: Leroy Sane ve Mario Lemina. Bu oyuncuların, “takımın dengesini yukarı çeken isimler” olduğunu ifade eden deneyimli stoper, kritik anlarda oyunun gidişatını değiştirebileceklerini vurguladı.