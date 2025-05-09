Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Dörtlü Final’de bugün oynanan maçlarda finalistler belli oldu. Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde karşılaştığı İspanyol Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükselen ilk takım olurken yarı finalin diğer maçında ise Unicaja Malaga, AEK'i 71-65 mağlup edip sarı-kırmızılıların rakibi oldu.
Turnuvada Galatasaray ve Unicaja Malaga arasındaki final maçı pazar günü 20.00'de Atina'da oynanacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Dörtlü Final’de bugün oynanan maçlarda finalistler belli oldu. Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde karşılaştığı İspanyol Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükselen ilk takım olurken yarı finalin diğer maçında ise Unicaja Malaga, AEK'i 71-65 mağlup edip sarı-kırmızılıların rakibi oldu.