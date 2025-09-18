UEFA Gençlik Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt’a 4-0 yenilerek turnuvaya puansız başladı.
FARKLI MAĞLUBİYET
Maçın golleri 35. dakikada Noah David Gabriel Fenyö, 63. dakikada Alexander Staff, 67. dakikada Benjamin Dzanovic ve 87. dakikada Christian Prenaj’dan geldi.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI
Galatasaray’da Abdulsamet Şimşek, 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Eksik kalan sarı-kırmızılılar maçın geri kalanında Frankfurt’un üstün oyununa karşı koyamadı.
Bu sonuçla Galatasaray gruptaki ilk maçından puan çıkaramadı. Eintracht Frankfurt 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar ikinci haftada sahasında Liverpool’u ağırlayacak. Frankfurt ise Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.