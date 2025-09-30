Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan mücadelede Liverpool, henüz ilk dakikada öne geçti. Konuk ekibin golünü 1. dakikada Kareem Ahmed kaydetti. İngiliz temsilcisi, üstün oyununu kısa sürede skora yansıttı ve 20. dakikada Joshua Junior Sonni-Lambie’nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Galatasaray Hâlâ Puan Alamadı
Karşılaşmada başka gol olmayınca Liverpool sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İngiliz ekibi puanını 4’e yükseltirken, Galatasaray U19 takımı iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı.
Sıradaki Rakipler
Gruptaki üçüncü hafta maçında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt’i konuk edecek. Liverpool ise deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak.