Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah için girişimlere başladığı beliritilirken, sarı-kırmızılı ekibin listesine sürpriz bir isim aldı. Galatasaray'ın Atletico Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Antonie Griesmann için nabız yokladığı iddia edildi.

Forvet, kanat forvet ve forvet arkası oynayabilen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro... Griesmann, 2019 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 120 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuş, ancak Katalan ekibinde bekleneni verememişti. Fransız yıldız, 2021 yılında Atletico Madrid'e geri dönmüştü.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 26 resmi maçta 1076 dakika süre alan Griesmann, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı ile sayısız başarıya imza atan, Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Griezmann'ın İspanyol ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.