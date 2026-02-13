Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta Galatasaray’dan ayrılıyor… 90+ Digital’in haberine göre 15 Mayıs 2008 doğumlu olan Çağrı Hakan Balta'nın 18 yaşına girdiği gün Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi. Galatasaray’ın oyuncuya profesyonel sözleşme teklif ettiği fakat Çağrı Hakan’ın bunu kabul etmediği belirtildi.

GOL KRALI OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde attığı 22 golle gol kralı olan genç forvet, bu sezon da 21 maçta 5 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile oynanan maçta kadroya alınmaması da dikkat çekmişti. İddiaya göre sarı-kırmızılı ekipte yeterli süre alamayacağını düşünen Balta, gelişimini sürdürebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.