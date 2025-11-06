UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atalanta ile Marsilya karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi karşılaşmayı Lamar Samardzic'in golüyle kazanırken, mücadeleye Atalanta'da yaşanan gerilim damga vurdu.

Daha önce takımdan ayrılığı için izin verilmemesine öfkelenen ve daha sonra kadro dışı bırakılan Ademola Lookman, oyundan çıkarken teknik direktör Ivan Juric ile yaşadığı tartışma ile gündem oldu.

Lookman'ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların futbolcuyla ciddi temasları olduğu ancak Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı bırakmadığı belirtilmişti.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Mücadelenin 75. dakikasında değişiklik için kenara çağırılan Lookman karardan memnun kalmadı. Kenara gelirken yüz ifadesi ve tavırları ile memnuniyetsizliğini hissettiren Lookman'a teknik direktör Juric sert tepki verdi.

Juric öfkelendi ve hemen Lookman'ın kolunu yakaladı ve onu azarladı. Nijeryalı oyuncunun üzerine yürüyen Juric, sakinleştirilemedi. Lookman, bir diğer personelin kendisini Juric'ten ayırmasıyla şaşkına döndü.

Daha sonra ikinci bir teknik direktör, kendisine yaklaşmaya çalışan teknik direktörünün davranışları karşısında şaşkına dönen Lookman'ın omzuna kolunu attı.

Karşılaşmanın ardından Juric, Sky Sport'a konuşarak, "Lookman mı? Her pazar yorumladığımız aynı şeyler bunlar. Oyuncular belki oyundan çıkmayı pek hoş karşılamıyorlardır, ama bu soyunma odasında çözülür. Benim için her şey geçer, önemli olan Atalanta’dır." dedi.