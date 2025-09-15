Brezilya Série A'da Vasco da Gama ile Ceara karşı karşıya geldi. Galatasaray'dan Vasco da Gama’ya kiralık olarak transfer olan savunma oyuncusu Carlos Cuesta ilk maçında golle tanıştı.

Vasco da Gama 12. dakikada Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 16. dakikada Galeano'yla eşitliği yakaladı. Galatasaray'dan transfer olan Cuesta 80. dakikada şık bir topuk golüyle evsahibi ekibi 2-1 öne geçirirken, uzatma dakikalarında Pedro Henrique'nin golü mücadelenin sonucunu belirledi ve maç 2-2 bitti.