Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan ve 22. haftanın sonunda da liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar yolların ayrılacağı isimler de merak konusu oldu.

Sabah'ın haberine göre ekonomik planlamayı ince eleyip sık dokuyan Galatasaraylı kurmaylar, istenilen rakamlara ulaşılması halinde bazı oyuncuları gözden çıkarmaya hazır. Cimbom'un kadrosunda en çok talibi olan oyuncuların başında ise Roland Sallai geliyor.

Galatasaray'da ihtiyaç halinde Okan Buruk'un neredeyse her pozisyonda güvenerek formayı teslim ettiği Macar 'joker' için ara transferde İngiliz kulüplerinden Liverpool ve Sunderland ilgisini iletmiş ancak sonuç elde edememişti.

İNGİLTERE'DEN BİR TALİP DAHA ÇIKTI

Liverpool ve Sunderland'in ardından Premier Lig'in son yıllarda yükselen takımlarından Brentford'un da devreye girdiği belirtildi.

Ada temsilcisinin sezon sonunda Sarı-Kırmızılılara Sallai için teklif yapacağı ve Macar futbolcuyu kadrolarına katmak adına çok istekli oldukları belirtildi. Ara transferde deneyimli oyuncuyu kaptırmak istemeyen yönetimin sezon sonunda bu fikre daha ılımlı bakabileceği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 10 milyon euro olan Sallai, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. Macar oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.