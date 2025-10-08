Galatasaray’ın sol beki Ismail Jakobs, sakatlığı gerekçesiyle Senegal Milli Takımı’nın kampına katılmadı. Ancak bu durum, iki taraf arasında yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Senegal Futbol Federasyonu, Jakobs’un milli takım kampına katılmaması üzerine Galatasaray’a resmi bir uyarı mektubu gönderdi. Federasyon, futbolcunun sakatlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama talep ederken, aynı zamanda oyuncunun Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından muayene edilmesini istedi.

GEÇEN SENE DE BENZER KRİZ YAŞANMIŞTI

Senegal, önümüzdeki günlerde Güney Sudan ve Moritanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde aday kadroya çağrılan Jakobs’un, yaşadığı sakatlık nedeniyle İstanbul’da kaldığı belirtildi.

D Sports’un haberine göre, Sarı-Kırmızılı kulüp oyuncusunu milli takıma göndermeme kararı alırken, federasyon bu durumu kabul etmedi ve resmi açıklama talep etti.

Haberde ayrıca, Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında benzer bir anlaşmazlığın geçtiğimiz yıl da yaşandığı hatırlatıldı.