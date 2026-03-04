UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray, önemli bir gelir de elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin, son 16 turuna yükselmesi nedeniyle UEFA'dan alacağı ödemenin yatırılacağı tarih belli oldu.

Son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşan ve rakibini toplamda 7-5'lik skorla turnuva dışına iten Galatasaray, tur atlamanın karşılığında 11 milyon Euro daha ödül kazandı. UEFA'nın söz konusu para ödülünü yatıracağı tarih ise 27 Mart olarak açıklandı.

TOPLAM GELİR DUDAK UÇUKLATTI

Bu ödemenin kulübün kasasına girmesiyle birlikte Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği toplam gelir 53.5 milyon Euro'ya ulaşacak.

Bu sezon Devler Ligi'nde geldiği aşama sayesinde kasasını dolduran sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşmişti. İngiliz ekibi ile 10 Mart Salı günü Rams Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray, rövanş maçına ise 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.