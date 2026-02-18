UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, evinde İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve tur kapısını araladı.

Sarı-kırmızılılar, aldığı galibiyetin yanı sıra dev bir gelirin de kıyısına geldi.

DEV GELİR UFUKTA

UEFA'nın gelir dağılımına göre son 16 biletini ucundan yakalayan Galatasaray, kasasını dolduracak. Sarı kırmızılı ekibin son 16 turuna kalması halinde kasasına 11 milyon Euro daha girecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması ve play-off sürecinden toplam 42.5 milyon Euro'luk gelir elde eden Galatasaray, tur atlaması halinde gelirini 53.5 milyon Euro'ya çıkaracak.