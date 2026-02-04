Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Galatasaray'ın sahasında İstanbulspor'u konuk ettiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmada 52. dakika oynanırken Galatasaray'ın kanat oyuncusu Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan, hava topu mücadelesinde birbirleri ile çarpıştı. İki futbolcunun ilk müdahaleleri saha içinde yapılırken, daha sonrasında sahaya ambulans girdi.

İsa Dıoğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alınan ilk bilgilere göre 26 yaşındaki kalecinin elmacık kemiğinde kırık tespit edildi. Ahmed Kutucu'nun ise ciddi bir problemi olmadığı ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.