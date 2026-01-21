Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 hedefini doğrudan etkileyecek karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid’i konuk ediyor, Türkiye yeni bir zafer bekliyor. RAMS Park’ta yine muhteşem bir atmosfer olacak, herkes susacak, Aslan konuşacak

7. hafta mücadelesinde rakip İspanyol Atletico Madrid. 9 puanla 18. sırada yer alan sarı-kırmızılılar kaybetmeyi aklından bile geçirmiyor. Galibiyet; ilk 24’ü garantilemek, beraberlik yüzde 99 yola devam demek anlamına geliyor. Cimbom taraftarının desteğiyle hedefe ulaşmayı istiyor.

OSIMHEN’E KAVUŞMA GÜNÜ

ATLETICO Madrid maçı öncesi Singo’nun yanı sıra Arda Ünyay’ın sakatlığı devam ediyor. Kazımcan da UEFA’ya bildirilen kadroda yer almıyor. Jakobs’un yanı sıra Afrika Kupası’ndan dönen Victor Osimhen 39 günün ardından sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkabilecek. Nijeryalı yıldız, Devler Ligi’nde atılan 8 golün 6’sına imzasını koydu. Diğer 2 gol Yunus Akgün’den geldi. Bu arada Davinson ve Jakobs bugün sarı kart görürse Manchester City maçında cezalı olacak..