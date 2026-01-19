G.SARAY camiası, zor bir süreçten geçerken tüm dikkatini yarın Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile oynayacağı kader maçına verdi. Son dönemde alınan sonuçlar, sarı-kırmızılıları derinden sarstı. Süper Kupa’yı F.Bahçe’ye kaptırmanın izleri hâlâ tazeyken, Gaziantep karşısında alınan beraberlik ağır yaralar açtı. Lookman, Fofana, Frattesi gibi transferlerin gerçekleşmemesi de tuz biber ekti.

RAMS Park’taki Atletico Madrid maçı sadece Avrupa’da ilk 8’e kalma mücadelesi değil, aynı zamanda temiz bir sayfa açma fırsatı. Kazanılması halinde moral üst seviyeye çıkacak, ligdeki tökezlemeler unutulmaya yüz tutacak. Aksi takdirde, yönetim ve teknik ekip için çanlar çalmaya başlayacak; sezon başındaki iddialı kadro yapısına rağmen yaşanan iniş çıkışlar sorgulanacak.