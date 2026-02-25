Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 10 maçlık yenilmezlik serisine nokta koyan Konyaspor, şok bir haber aldı. Yeşil beyazlı ekibe Başakşehir maçı öncesi FIFA'dan kötü haber geldi. TRANSFER TAHTASI KAPANDI Radyospor’un aktardığı habere göre FIFA, Konyaspor’a transfer tahtası kapama cezası verdi. Yeşil beyazlı ekibin, dosyasındaki sorunu çözene kadar kadrosuna yeni oyuncu katmasına izin vermeyecek. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor’a da benzer bir ceza veren FIFA, daha önce Antalyaspor’a da transfer yasağı uygulamıştı. Konyaspor, bu kararla birlikte Süper Lig’de transfer tahtası kapalı olan üçüncü ekip oldu. Eylül'den beri transfer yapamayan Antalyaspor'un da çözmesi gereken 7 dosyası bulunduğu aktarıldı.

