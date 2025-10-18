Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında Bodø/Glimt takımını ağırlayacak. Çarşamba günü oynanacak maç saat 19.45’te başlayacak.

Sosyal medyada yaptığı tahminlerle tanınan ‘Magic Osman’ kullanıcı adlı fenomen daha önce Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçları bilmişti. Galatasaray’ın Frankurt’a 5-1 yenileceğini ve sarı kırmızılıların sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup edeceğini bilen ‘Magic Osman’dan Bodø/Glimt tahmini de geldi.

Magic Osman’a göre çarşamba günü oynanacak mücadele 4-2 temsilcimizin üstünlüğü ile sona erecek. İlk 2 maçı bilen fenomenin bu tahmini sosyal medyada da gündem oldu.