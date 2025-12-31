Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk devresini liderlik koltuğunda kapatan Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar yolların ayrılacağı isimler de dikkat çekiyor. Forma süresi git gide azalan Berkan Kutlu'nun Konyaspor'a transferi güçlü şekilde dillendirilirken, 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer edilen Yusuf Demir için de yolun sonunun geldiği konuşuluyor.

DEMİR İÇİN MASADA İKİ KULÜP VAR

İddiaya göre 22 yaşındaki hücum oyuncusunun Türkiye'den talipleri bulunuyor. Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor ve 1. Lig'de mücadele veren Amedspor'un, Demir için masada olduğu öne sürüldü. Haberlere göre 1. Lig'in zirvedeki kulübü, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek bonservisini Galatasaray'dan alması için müzakerelere başladı.

25 MAÇTA 4 GOLE KATKI SAĞLADI

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray formasıyla 25 karşılaşmada süre alan Yusuf Demir, 2 gol ve 2 asist olmak üzere 4 gole direkt katkı sağladı. 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer edilen genç oyuncunun mevcut piyasa değeri ise 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.