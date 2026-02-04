Orta saha için transfer piyasasına çıkan Galatasaray, Sergi Altimira için girişimde bulundu.

24 yaşındaki İspanyol oyuncuyu ilk 11'de Renato Nhanga'ya göre daha deneyimli bir isim olarak düşünen sarı-kırmızılılar, Real Betis ile masaya oturdu.

G.SARAY KİRALAMA İSTEDİ, BETİS YANAŞMADI

İspanyollar 25 milyon Euro isterken Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Betis ise opsiyonlu kiralamaya karşı olduğunu ve ancak bonservisli satışı düşünebileceğini iletti. Görüşmeler iki kulüp tarafından devam ettiriliyor.