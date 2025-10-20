Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç temsilcis Bodo/Glimt'i evinde ağırlayacak. Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan maç saat 19.45’te başlayacak… Dev maç öncesi Bodo/Glimt'ten taraftarına Taksim uyarısı geldi.

Norveç temsilcisi, stadyuma ulaşımın yaklaşık bir saat süreceğini belirterek, taraftarlara erken yola çıkmaları çağrısında bulundu.

İşte Bodo/Glimt'in bilgilendirme yazısı:

"Türk polisinden gelen bilgilere göre, Glimt taraftarlarının maç günü Taksim Meydanı ve metrodan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Çünkü bu bölgeler genellikle Galatasaray taraftarları tarafından kullanılıyor.

Otobüsler, Sultanahmet Meydanı'ndan kalkacak ve Glimt taraftarlarının da bu bölgede bir araya gelmeleri bekleniyor. Stadyuma girmek için bu otobüsleri kullanmak büyük ihtimalle tek seçenek olacak.

Henüz tamamen doğrulanmamış olsa da, Liverpool takımı bu hafta başında Galatasaray'ı ziyaret ettiğinde tüm taraftarlarının bu otobüsleri kullanması zorunluydu."