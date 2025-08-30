UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül'de sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Eintracht Frankfurt, Bundesliga'daki haftanın maçında Hoffenheim deplasmanına konuk oldu.
Ligde ilk hafta Werder Bremen'i 4-1 mağlup eden Frankfurt ikinci maçında çıktığı Hoffenheim karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken genç golcüsü Elye Wahi'ın kaçırdığı gol pozisyonu sosyal medyada gündem oldu.
İKRAMI GERİ ÇEVİRDİ
Dakikalar 36'yı gösterirken ceza sahası içinde kale çizgisi önünde pas bekleyen Elye Wahi, takım arkadaşının gönderdiği 'sadece dokun' ikramını geri çevirdi.
Kale önünde bomboş kale karşısında gelen pası sadece dokunarak gol yapma şansı yakalayan Elye Wahi kucağına çarpan topu sol ayağıyla kaleye göndermekte geç kalınca rakibi araya girip uzaklaştırdı.
Frankfurt'un kaçırdığı bu önemli gol pozisyonu Almanya'da da gündem oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcı 22 yaşındaki Elye Wahi'nin kaçırdığı pozisyonla dalga geçti.
Elye Wahi, kale ağzından topu ağlara gönderemedi! pic.twitter.com/nSNvgDDZp0— S Sport Plus (@ssportplustr) August 30, 2025