Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri bugün gerçekleti. Taraftarlar ZTK çeyrek final kura çekiminde Galatasaray'ın rakibini sorguluyor.

Kura çekimi 14.30’da başladı. TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilen ZTK kura çekimi A Spor’dan naklen yayınlandı.

Çeyrek finalde, gruplarını birinci sırada bitiren Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş seri başı olacak. Bu takımlar, gruplarında ikinci sırayı elde eden İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Bodrum FK ile eşleşecek.

Yapılan kura çekimiyle Fenerbahçe- Galatasaray ile eşleşti. Çeyrek final maçları, tek maç eleme sistemine göre ve seri başı takımlarının ev sahipliğinde 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları ise 22, 23 veya 24 Nisan’da yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 14 Mayıs’ta oynanacak.