İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren West Ham United'ı sahasında 5-2 yendi. Bu sezon ilk kez 5 gol atarak maç kazanan Liverpool'un gollerini 5'te Ekitike, 24'te van Dijk, 43'te Mac Allister, 70'te Gakpo ve 82'de Disasi (k.k.) kaydetti. West Ham United'ın iki golü ise 49'da Soucek ve 75'te Castellanos'tan geldi.

Bu maçla birlikte Premier Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Liverpool, puanını da 48'e yükselterek Manchester United ile eşitlendi.

7 Mart'ta deplasmanda Beşiktaş derbisine çıkacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, 10 Mart'ta Liverpool'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, 18 Mart'ta ise Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak.