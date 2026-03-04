UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, ligde oynadığı son maçta şoku yaşadı.
Premier Lig’in 29. haftasında Liverpool, ligin son sırasında bulunan Wolverhampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Molineux Stadı’nda oynanan mücadelede ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 78. dakikada Rodrigo Gomes’in golüyle Wolverhampton, 1-0 öne geçti. Dakikalar 83'ü gösterirken Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.
90+4. dakikada ev sahibi ekip, Liverpool'a adeta yıkım yaşattı. Wolverhampton, 90+4'te Andre’nin golüyle tekrar öne geçti. Bu galibiyetle Rob Edwards’ın öğrencileri puanını 16’ya yükseltti. Arne Slot’un öğrencileri ise 48 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Liverpool, sahasında Tottenham’ı ağırlayacak. Wolverhampton ise deplasmanda Brentford’a konuk olacak.