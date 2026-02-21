Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Juventus'ta sular durulmuyor.

Sarı kırmızılı ekibe ilk maçta 5-2 mağlup olan İtalyan devinde kötü gidişat tüm hızıyla devam ediyor. Takım içindeki huzursuzluk sürerken İtalya Serie A'da oynan maçta Juventus, bir alt sırasındaki Como'ya 2-0 mağlup oldu.

Dakikalar 84'ü gösterirken sahanın en iyilerinden olan Kenan Yıldız'ın numarası değişiklik tabelasında yandı. Oyundan alınan Kenan Yıldız ile teknik direktör Luciano Spalletti arasında bir tartışma çıktı. Milli oyuncu, kenara geldiğinde deneyimli teknik adamla sözlü tartışma yaşarken bu anlar yayına da yansıdı.

Juventus'un galibiyet hasreti ise maç sonunda 5'e çıktı. İtalyan ekibi, Atalanta'ya 3-0 yenilirken Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Inter'e 3-2, Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus son olarak Como'ya da 2-0 yenildi.