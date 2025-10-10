Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'deki rakiplerinden Monaco’da Adi Hütter dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Avusturyalı teknik direktörün Temmuz 2023'te takıma katıldığı hatırlatılırken, "Hütter, takımın son iki sezondaki iyi sonuçlarında önemli rol oynamıştır. Kulüp, Ligue 1'de her iki sezonda da ilk üçte yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Adi Hütter ve ekibine Monaco'ya olan emekleri ve bağlılıkları için teşekkür ediyor ve kendilerine gelecek için en iyisini diliyoruz." ifadeleri de yer aldı.

Monaco, Ligue 1'de bu sezon 7 haftanın ardından 13 puanla 5. sırada yer alırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 1 puanla 30. sırada bulunuyor. Monaco, Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında 9 Aralık’ta sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.